Онищенко: заболеваемость коронавирусом вырастет в середине августа
Это время врач связал с возвращением россиян из отпусков.
«Заболеваемость коронавирусом выросла и будет подрастать. В середине августа люди начнут возвращаться в Москву, начнется похолодание, проэпидемичивание и в том числе ковид», - подчеркнул доктор.
Онищенко отметил, что заболевание стало сезонным и посоветовал параллельно с профилактикой респираторных инфекций проводить профилактику ковида. кроме того, эпидимиолог призвал беречь старшую группу населения.
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