«Содержит много калия»: врач Бурляева посоветовала подходящий сердечникам десерт

Врач-терапевт Екатерина Бурляева: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями не должны есть магазинные сладости.Врач Бурляева напомнила, что готовые десертные изделия промышленного производства не подходят для регулярного употребления при имеющихся сердечно-сосудистых патологиях (включая повышенное давление) – в них содержится слишком много сахара, а также потенциально вредных компонентов, трансжиров и искусственных добавок. Медик посоветовала подходящий сердечникам десерт – это курага.По словам специалиста, такой десерт содержит много калия, благодаря которому нормализуется работа сердца.«В кураге содержится много калия, который помогает поддерживать здоровье сердца. Этот микроэлемент необходим для сократительной функции миокарда, благодаря чему способствует нормализации сердечного ритма», - объяснила БурляеваТерапевт добавила, что 100 граммов кураги содержат порядка 60-70% суточной нормы калия, подчеркнув, что он всегда рекомендуется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Вдобавок курага содержит витамин А и бета-каротин – вещества, обладающие свойствами антиоксидантов, эффективно поддерживающих работу иммунной системы. А благодаря значительному содержанию пищевых волокон курага препятствует застойным явлениям в желудочно-кишечном тракте, способствует развитию его здоровой микрофлоры.«Пищевые волокна, которыми богата курага, способны снижать уровень холестерина, глюкозы в крови, что немаловажно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - констатировала эксперт.Медик посоветовала употреблять такой десерт без предварительного замачивания – курагу достаточно просто тщательно вымыть.

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