Ученые из США доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина
В исследовании, итоги которого опубликовало издание The American Journal of Clinical Nutrition, приняла участие 441 тысяча человек. С учетом генетической предрасположенности, образа жизни, уровня холестерина и рациона питания, употребление рыбьего жира обеспечивало даже более низкий уровень холестерина, чем прогнозировалось.
Ученые отметили, что рыбий жир обеспечивает эластичность артерий, защищает их от тромбоза, улучшает работу сердца и тем самым помогает купировать гиперхолестеринемию.
Терапевт заявил, что лук и чеснок помогают избавиться от холестериновых бляшек в крови.
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