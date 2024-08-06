Врач Мельникова: из-за ожирения печени может развиваться нарушение зрения

Неалкогольная жировая болезнь печени, характеризующаяся избыточным накоплением жира в клетках органа, считается эпидемией XXI века. В среднем она встречается у около 20-33% взрослого населения планеты. О том, почему она возникает и какими симптомами может проявляться,рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.По ее словам, предрасполагающими факторами жирового гепатоза выступают высококалорийное питание, избыточное употребление рафинированных углеводов (пирожные, торты, конфеты, варенье, джемы), подслащенных сахаром напитков, фруктозы (мед, свежевыжатые соки, сладкие фрукты).«Коварство этой патологии в том, что долгое время жировой гепатоз может протекать без каких-либо симптомов, и его находят зачастую случайно при проведении УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости. Со временем симптомы все-таки постепенно проявляются, но не очень специфично: чувство усталости, снижение работоспособности, общая слабость, тошнота, тяжесть в области правого подреберья, потеря аппетита. Но это все может быть проявлением других заболеваний», — рассказала врач.Через годы появляются более опасные симптомы. Например, сердечные боли — когда печень заполнена жиром, ей не хватает места, она начинает давить на сердце, особенно лежа на левом боку. Поэтому, если с сердцем все в порядке, но оно болит — следует проверить печень.Кроме того, на фоне заболевания может развиться нарушение зрения из-за дефицита витамина А, к которому приводит недостаточное производство желчи печенью.Возможны такие опасные состояния, как гиперхолестеринемия (из-за нехватки желчи не расщепляется холестерин) и остеопороз (ввиду нарушения всасывания витамина Д в условиях его малого синтеза печенью).К опасным симптомам ожирения печени также относятся носовые кровотечения и кровоподтеки на коже, обусловленные снижением синтеза в клетках печени факторов свертывания крови, а также гинекомастия (увеличение размера грудных желез по женскому типу у мужчин) и сосудистые звездочки на теле из-за избыточного скопления эстрогена в печени, резюмировала врач.

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