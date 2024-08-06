Тренер Макаров поделился способом сохранить фигуру при сидячей работе
И одним из важнейших аспектов является правильное питание. Для того чтобы не набирать лишние килограммы следует добавить в свой рацион побольше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков. А от жареного и продуктов с большим содержанием сахара лучше отказаться. Кроме того, контролировать аппетит поможет потребление достаточного количества воды.
Также, говорит тренер, следует нарастить физическую активность в повседневной жизни. Если добраться до спортзала после работы – задача проблематичная, заменить его можно пешими прогулками, подъемом по лестнице вместо лифта. По словам Макарова, следует ежедневно преодолевать по 10 тысяч шагов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий