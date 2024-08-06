Тренер Макаров поделился способом сохранить фигуру при сидячей работе

Сидячий образ жизни – одна из больших проблем для современного человека. Однако даже при сидячей работе можно сохранить фигуру. О том, как поддерживать свое тело в тонусе, рассказал персональный тренер Максим Макаров.И одним из важнейших аспектов является правильное питание. Для того чтобы не набирать лишние килограммы следует добавить в свой рацион побольше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков. А от жареного и продуктов с большим содержанием сахара лучше отказаться. Кроме того, контролировать аппетит поможет потребление достаточного количества воды.Также, говорит тренер, следует нарастить физическую активность в повседневной жизни. Если добраться до спортзала после работы – задача проблематичная, заменить его можно пешими прогулками, подъемом по лестнице вместо лифта. По словам Макарова, следует ежедневно преодолевать по 10 тысяч шагов.

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