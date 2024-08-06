Биотехнолог Куликов: чеснок избавляет кишечник от патогенной микрофлоры

Потребление одного-двух зубчиков чеснока ежедневно может обеспечить организм человека необходимыми полезными соединениями, как утверждает Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ. В интервью он рассказал о последствиях употребления чеснока для россиян.Куликов отметил, что чеснок положительно влияет на микробиоту кишечника, способствуя избавлению от патогенной микрофлоры."Чеснок применяется как лекарственное средство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса. Он также является отличным диетическим продуктом, стимулируя образование и выделение желчи, улучшая секрецию ферментов и выделение желудочного сока, снижая уровень холестерина и глюкозы в крови, что особенно полезно при сахарном диабете и ожирении," — перечислил он.Кроме того, Куликов подчеркнул важность чеснока для укрепления иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полифенолов, кверцетина и фитонцидов, чеснок способствует скорейшему выздоровлению при простуде, насморке, болях в горле, ОРВИ и гриппе, а также помогает выведению мокроты.Также биотехнолог отметил пользу чеснока для сердечно-сосудистой системы, улучшая состояние сосудов и придавая им эластичность.Чеснок, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, может быть противопоказан определенным группам людей из-за его потенциальных побочных эффектов и взаимодействий с лекарственными препаратами."Людям с гастритом или язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки следует избегать употребления чеснока. Активные компоненты чеснока, такие как аллицин, могут раздражать слизистую оболочку желудка, что усугубляет воспалительные процессы и язвы. Употребление чеснока в сыром виде особенно может вызвать дискомфорт, боли и изжогу, что делает его неподходящим для людей с чувствительным желудком или кишечником", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.Людям, принимающим антикоагулянты или препараты, разжижающие кровь, также стоит быть осторожными с чесноком. Чеснок обладает естественными антикоагулянтными свойствами, что может усиливать действие таких препаратов и увеличивать риск кровотечений.Поэтому перед включением чеснока в рацион необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать потенциальных осложнений.Хотя умеренное количество чеснока может быть безопасным, его чрезмерное употребление может вызвать изжогу и проблемы с пищеварением. Кроме того, некоторые дети могут быть чувствительны к чесноку, и его запах и вкус могут проникать в грудное молоко, что может вызвать у младенцев раздражение.Людям с заболеваниями печени или почек также следует ограничить потребление чеснока. Хотя чеснок может обладать свойствами, полезными для печени, его активные компоненты могут быть слишком агрессивными для людей с уже существующими проблемами этих органов."Таким образом, несмотря на полезные свойства чеснока, он может быть противопоказан для определенных групп людей из-за возможных побочных эффектов и взаимодействий с медицинскими препаратами".Всегда важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом перед внесением изменений в диету.

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