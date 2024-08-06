Врач назвал продукты, очищающие сосуды от холестериновых бляшек

Атеросклероз – грозное заболевание, которое может привести к инсульту и инфаркту. Причина развития недуга – холестериновые бляшки, образующиеся в сосудах. Врач Евгений Батаев рассказал, как от них избавиться с помощью доступных продуктов.Основная причина инсультов и инфарктов – бляшки, закупорившие сосуды. Состояние, когда атеросклеротические бляшки мешают нормальному кровотоку, атеросклероз, можно предотвратить, уверен терапевт Евгений Батаев.По словам врача, для этого нужно пересмотреть свой рацион питания. Так, предотвращает образование бляшек куркума, жирная рыба, бобовые, яблоки, лук, перечислил онТакже противовоспалительным эффектом обладает омега-3, продолжил Батаев. Жирные кислоты снижают уровень триглицеридов в крови и улучшают функцию внутренней выстилки сосудов.Также важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, богатые калием. Он помогает расслаблять стенки сосудов. Магний в свою очередь также играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы и содержится в зеленых листовых овощах, орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и бобовых.Неожиданными продуктами, помогающими избавиться от бляшек, врач назвал чеснок и лук. Первый богат аллицином, веществом, обладающим антибактериальными и противовоспалительными свойствами.В результате при регулярном употреблении чеснока снижается уровень холестерина и триглицеридов в крови, улучшается функция эндотелия и снижается агрегация тромбоцитов, поделился врач.Помимо правильного питания Батаев напомнил, что нужно придерживаться здорового образа жизни, не игнорировать физические нагрузки, отказаться от вредных привычек.

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