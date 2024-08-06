Как изменится ваше давление, если ежедневно съедать 2 стакана фруктов или овощей

В течение пяти лет добровольцы должны были съедать по 2-4 чашки фруктов и овощей. Результаты эксперимента удивили.Наше питание заметно влияет на показатели давления. Например, сильно соленые продукты и алкоголь повышают давление. А есть продукты, которые давление понижают.Так, новое исследование, опубликованное в The American Journal of Medicine, показало, что ежедневные порции фруктов и овощей необходимо включать в рацион пациентов с гипертонией.«Испытание подтверждает, что фрукты и овощи являются основой лечения гипертонии, поскольку снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и прогрессирование хронической болезни почек», — пишут ученые из Техасского университета.Казалось бы, причем здесь почки? Дело в том, что артериальная гипертензия тесно связана с хронической болезнью почек (ХБП). Установлено, что систолическое артериальное давление, повышенное всего на 10 мм рт. ст., увеличивает риск развития ХБП на 6%. А у пациентов, которые уже имеют ХБП, повышенное давление значительно ухудшает прогноз.Ученые из Техаса при исследованиях на животных выяснили: механизмы, которые используют почки для удаления кислоты из крови, могут повредить почки, если диета кислотообразующая, то есть имеет высокое содержание продуктов животного происхождения.И наоборот, щелочеобразующая диета (с высоким содержанием фруктов и овощей) оказалась полезна для почек. А другие исследования показали, что она хороша и для сердца.«Мы выдвинули гипотезу, что польза фруктов и овощей для почек и сердца заключается в том, что они уменьшают количество кислоты в рационе и, следовательно, количество кислоты, которую почки должны выводить из организма», — говорит доктор медицины и ведущий исследователь Дональд Э. Вессон.Чтобы проверить эту гипотезу, ученые отобрали 153 пациентов с гипертонией и макроальбуминурией — состоянием, при котором в моче высокое содержание белка альбумина, что указывает на серьезное поражение почек.Важно сказать, что среди участников не было больных диабетом, при этом заболевании употребление фруктов приходится ограничивать. Далее пациентов разделили на три группы.Первым выдавали 2-4 стакана фруктов и овощей ежедневно в дополнение к их обычному рациону.Вторым прописывали таблетки NaHCO3 (кислотоснижающий бикарбонат натрия, он же обычная пищевая сода). Дозировка была разработана с учетом содержания щелочи во фруктах и ??овощах, предоставленных первой группе.Третья группа получала стандартную медицинскую помощь от врачей.Среди фруктов, которые выдавали добровольцам, были в основном яблоки, абрикосы, апельсины, персики, груши, изюм и клубника. Среди овощей — морковь, цветная капуста, баклажаны, салат, картофель, шпинат, помидоры и кабачки.За участниками наблюдали в течение 5 лет.«Не было зарегистрировано ни одного вреда, связанного с вмешательствами, ни в одной группе. При этом исследование показало, что снижение кислотности в рационе с помощью фруктов и овощей или соды дало схожую защиту почек. Однако только диета с фруктами и овощами снизила артериальное давление и улучшила показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний», — пишут авторы работы.Ученые отмечают: фруктово-овощная диета помогла достичь этого при более низких дозах лекарств, которые принимали пациенты для снижения давления.Фрукты и овощи должны быть основным лечением для пациентов с гипертонией, потому что мы достигаем всех трех целей (здоровье почек, снижение артериального давления и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний), и мы можем сделать это с более низкими дозами лекарств.По словам ученых, диетические вмешательства для лечения хронических заболеваний рекомендуются редко, потому что пациентов сложно заставить их применять. Однако они эффективны и, как в данном случае, защищают почки и сердечно-сосудистую систему.Исследователи также советуют пациентам с гипертонией измерять соотношение альбумина и креатинина в моче, чтобы определить, есть ли у них сопутствующее заболевание почек и повышенный риск последующих сердечно-сосудистых заболеваний.

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