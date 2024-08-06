Популярный у россиян завтрак оказался виноват в деменции. Вот что стоит исключить из рациона

Врач Павлова: Вместо сосисок и бекона лучше добавить в завтрак орехи. Учёные нашли очередное доказательство того, что употребление переработанного красного мяса плохо влияет на работу мозга. Причём риск деменции заметно возрастает, даже если вы съедаете всего две порции сосисок, бекона, колбасы или других таких продуктов в неделю. Рассказываем, как себя защитить.Как переработанное мясо влияет на мозгПереработанным называют мясо, которое прошло дополнительную обработку — было засолено, законсервировано или его закоптили. Пара порций такого мяса в неделю — и риск деменции повышается на 14%, выяснили учёные. Каждая дополнительная порция в день добавляет 1,6 года когнитивного старения, отметила в своём телеграм-канале диетолог Зухра Павлова.Почему переработанное мясо так вредноВсё дело в нитратах, которые оно содержит. Производители добавляют их для консервации и сохранения привлекательного вида. Однако в организме эти вещества превращаются в нитрозамины, которые могут повреждать нейроны и, таким образом, провоцировать воспаление в мозге, объяснила Павлова.Что лучше есть на завтракВместо бекона, сосисок, колбасы и т. п. в утренний рацион стоит добавить орехи и фасоль в умеренных количествах, посоветовала диетолог. Они снижают риск нарушения когнитивных функций на 20%.Но это касается только переработанного мяса, а вот тушёное, отварное или приготовленное на пару — очень даже полезный продукт, подчеркнула Павлова.

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