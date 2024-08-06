Популярный у россиян завтрак оказался виноват в деменции. Вот что стоит исключить из рациона
Как переработанное мясо влияет на мозг
Переработанным называют мясо, которое прошло дополнительную обработку — было засолено, законсервировано или его закоптили. Пара порций такого мяса в неделю — и риск деменции повышается на 14%, выяснили учёные. Каждая дополнительная порция в день добавляет 1,6 года когнитивного старения, отметила в своём телеграм-канале диетолог Зухра Павлова.
Почему переработанное мясо так вредно
Всё дело в нитратах, которые оно содержит. Производители добавляют их для консервации и сохранения привлекательного вида. Однако в организме эти вещества превращаются в нитрозамины, которые могут повреждать нейроны и, таким образом, провоцировать воспаление в мозге, объяснила Павлова.
Что лучше есть на завтрак
Вместо бекона, сосисок, колбасы и т. п. в утренний рацион стоит добавить орехи и фасоль в умеренных количествах, посоветовала диетолог. Они снижают риск нарушения когнитивных функций на 20%.
Но это касается только переработанного мяса, а вот тушёное, отварное или приготовленное на пару — очень даже полезный продукт, подчеркнула Павлова.
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