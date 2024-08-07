«Эффективно для похудения»: врач Гладышев поделился способами меньше есть
Врач Гладышев поделился способами меньше есть. В частности, он назвал хорошим способом сократить калорийность суточного рациона использование квадратной синей посуды.
«Использование квадратной синей посуды помогает людям съедать на 500 килокалорий в день меньше», - констатировал медик.
Гладышев пояснил: синий цвет оказывает успокаивающее действие, что эффективно для ослабления чувства голода, аппетита. Если при этом используется тарелка квадратной формы, то люди кладут в нее меньше еды по сравнению с круглой.
Специалист добавил, что для уменьшения количества употребляемой за день пищи и похудения следует использовать небольшие тарелки и столовые приборы.
Другим эффективным способом меньше есть врач назвал отказ от продуктов белого цвета.
«Важно убрать со стола все белые продукты – белый сахар, белую муку, белый рис, белый хлеб, соль. Эти продукты содержат компоненты (например, простые углеводы), усиливают аппетит», - поделился он.
Гладышев обратил внимание на то, что склонность к перееданию часто бывает сопряжена с психоэмоциональной нестабильностью. Чтобы ест меньше, важно иметь крепкие нервы и душевное спокойствие – это значительно улучшает контроль над пищевыми привычками.
«Нужно повышать стрессоустойчивость, уметь находить позитивное даже в малом и найти увлечение, которое бы могло отвлечь вас от еды», – заключил врач.
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