Врач Герасин рассказал о факторах развития варикоза в молодом возрасте
«Главным фактором развития варикозной болезни у молодых является наследственный фактор, который усугубляется лишним весом и длительным сидячим образом жизни с отсутствием спорта у подростков», — заявил эксперт
По словам специалиста, помимо наследственности на развитие болезни также влияют лишний вес, гиподинамия, частые перелёты без компрессии, офисная работа.
Основными симптомами варикоза являются отёки ног, тянущие и распирающие боли в голени во второй половине дня, расширенные, извитые, выпирающие и увеличенные в размерах вены, сосудистые звёздочки на нижних конечностях.
«Для лечения любой стадии варикозной болезни сегодня не нужен наркоз и большие разрезы с длительной реабилитацией. Однако следует помнить, что чем дольше длится варикоз, тем обширнее требуется хирургическое вмешательство и тем выше риск развития тромбозов. Поэтому с визитом к врачу затягивать категорически не стоит», — заключил врач.
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