Родинки – что это такое? И почему они несут угрозу для жизни? Родинки – значит, «родные», и дети с ними рождаются. Но почему люди их так не любят, боятся и знают, что их травматизация чревата последствиями?Я расскажу вам, в чем секрет родинок, почему они опасны и почему дают множественные метастазы, постепенно приводящие к гибели. Я стала диагностировать имеющиеся у людей родинки методом ВРД. и обнаружила, что в глубине родинок локализуются личинки паразитов – трихинелл или шистосом, ближе к кожной поверхности – грибок (аспергилловый – нигер или фумигатус). А все это сверху прикрыто пигментными клетками – меланоцитами, несущими в себе пигмент меланин.Почему они опасны?Вывод напрашивается сам. При внутриутробном развитии плацента не всегда может защитить плод. Единичных паразитов, проникших через плаценту, организм плода старается вывести подальше от жизненно важных органов – ближе к коже.Личинок глистов, тех, что распространяются преимущественно по лимфатическим путям, организм старается вывести под кожу, а одного из самых опасных видов грибков (аспергилл), живущих в кровеносных сосудах, – в область кожи. Там они – личинка и грибок – совместно проживают в сосудистом сплетении.Эти паразиты спокойно «дремлют» в своих жилищах, пока их не потревожат или иным способом не дадут импульс к развитию и размножению.Организм плода заботится также о защите от одного из возможных стимулов – солнечной радиации, прикрыв все это «содружество» пигментными меланиновыми клетками. Когда же защита не выдерживает и солнечные лучи проникают к аспергилловому грибку в достаточном количестве, активизируется его развитие, размножение и распространение. Грибки предпочитают жить в пигментных клетках и разносятся по всему организму вместе с захваченным меланином.Когда стенки жилища-родинки повреждаются (при травме, пункции, операции, облучении), паразиты мгновенно начинают размножаться и «разбегаться» в излюбленные места «хранения» в том же содружестве: глист и грибок вместе с пигментными клетками или без них.Разумеется, в такой ситуации гистологическая картина пунктата или среза пораженного узла становится весьма смешанной и малопонятной. В тех случаях, когда грибки обнаруживаются вместе с пигментными клетками, гистологи дают заключение – меланомная болезнь, рак. Этот диагноз при отсутствии лечения паразитов и грибков означает медленную гибель. В тяжелой ситуации, когда иммунитет истощен, происходит генерализация глистов и генерализация аспергиллового грибка, диссеминация всего организма, в том числе и головного мозга (болезнь «месть фараонов»), и быстрая смерть. В этом, на мой взгляд, и состоит секрет родинок.Почему же тогда, по народной примете, считается, что у кого много родинок, тот счастливый? Очевидно, таким образом организм плода показывает, что он имел в себе силы вывести инфекции, проникшие через плаценту, на кожу, под кожу. Когда же паразиты локализуются и развиваются в жизненно важных органах, дети рождаются уже с измененными больными органами или с выраженными уродствами.Позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда я размышляла над тем, что же происходит с организмом человека при нарушении гомеостаза (естественного баланса) и почему паразиты начинают практически беспрепятственно размножаться, мне пришло на ум сравнение с дикой природой.Вспомните лес. Многие растения-иждивенцы живут на деревьях-хозяевах припеваючи, постепенно подтачивая силы своего кормильца. Так, например, омела укореняется внутри дерева, питаясь его соками, на нем же цветет и разбрасывает семена. Интересно, что это растение-паразит является лекарственным в народной противоопухолевой медицине – классический пример по-настоящему взаимовыгодного симбиоза: питаясь соками дерева, омела синтезирует антигрибковые вещества, обеспечивая в своих интересах здоровье хозяина.А теперь представим лес, пораженный грибницей, то есть, по сути, самый обыкновенный грибной лес. Она подтачивает корни, ствол, ветви – все дерево, образует дупла, превращает древесину в труху. И, как мы часто видим, дерево, снаружи вроде бы здоровое, падает от сильного порыва ветра. Обнаруживаем, что внутри оно все гнилое.В свое время я путешествовала по Карелии, в тех местах, где нерационально вырубались деревья для продажи в Финляндию. Нарушалась экология, естественный природный баланс. Я видела много таких гиблых мест, где деревья сплошь были покрыты плесенью, грибницей. Местные лесники объясняли мне, что этот лес, пораженный грибницей, спасти уже нельзя и деревья умирают целыми участками.На этих примерах можно наглядно убедиться, какой из вариантов легче поддается лечению. Конечно, проще избавиться от видимых, крупных паразитов – омелы.Значительно труднее вывести грибницу. Для этого необходимо спалить, сжечь плесень вместе со здоровыми деревьями. Чем и занимается лучевая и химиотерапия в онкологии.Биохимики, желая выжечь опухоль, искали специальные препараты. Но в своих поисках они основывались на теории развития рака путем беспорядочного размножения собственных клеток организма.А грибки и прочие паразиты?Они либо уходят из этих мест, так как пищи для них уже не остается из-за гибели облученных клеток органа, либо, подкормившись ослабленными в результате химиотерапии клетками, гормонами, витаминами, микроэлементами, получаемыми человеком в процессе лечения, дают новый бурный рост и метастазы. Лучевая терапия, так же как огонь, выжигает собственные клетки – и больные, и здоровые. А грибки, получив лучевой допинг, разрастаются в этой зоне мертвых и ослабленных клеток и еще интенсивнее распространяются в другие места. Справедливости ради надо признать, что сейчас онкологи, правда, пока лишь как вспомогательный метод, начинают использовать противогрибковый препарат (дифлюкан).После моих статей в газетах и книг о секрете родинок в наш Центр стали обращаться пациенты с болезненными предонкологическими родинками или уже после их удаления. С этими проблемами мы справлялись легко, предотвращали метастазы, развитие меланомной болезни. Но пациентам, которых облучали, оперировали, мы помочь не смогли. В этих случаях аспергилловые грибки становятся очень агрессивными. Они мне напоминают медведя-шатуна, которого преждевременно разбудили.Если нарушается «сонное царство» родинки, ее клетки быстро разбегаются по лимфоузлам. На оперативное удаление лимфоузлов они отвечают ростом новых в арифметической прогрессии, а то и в геометрической. Удаляют два меланомных лимфоузла, в ответ поражаются 4, удаляют 4 – появляются 8, а то и 16 и т. д. Чем больше оперируют, лечат, тем агрессивнее они становятся. Я считаю, что всем врачам необходимо прислушаться к диагностике ВРД, то есть к аспергилловой природе родинок, и вместе подумать о профилактике и лечении злокачественной меланомной болезни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки