Врачи назвали неожиданную пользу моря

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус заявили, что пребывание на море и солнце помогает в борьбе с псориазом.Малышева рассказала, что солнце и море лечат псориаз.«Это действительно так, я бы сказал, мы стараемся иногда для пациентов с псориазом и с некоторыми формами атопии (ненормальная реакция организма на аллергены в окружающей среде — прим. «Ленты.ру») прописывать фототерапию — это, по сути дела, искусственное солнце, это часть этих лучей», — отметил Продеус.Иммунолог объяснил, что при псориазе в организме человека слишком активны белые клетки крови — лимфоциты.«У них зубы, но направлены они не против вирусов и бактерий, а против собственного организма. (...) Солнечные лучи убирают эти зубы — часть активности, и в этом случае интенсивность проявления псориаза, бляшек и воспалений, уменьшается, и пациентам становится легче», — добавил медик.Морская вода, в свою очередь, помогает очищать раны и отшелушивает их, отметили специалисты.«Масса людей два раза в год ездят на море для того, чтобы избавиться от псориаза, а кто-то жить переезжает на море, потому что это помогает», — заключила Малышева.

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