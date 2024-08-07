Врач рассказал, как скоро после болезни можно продолжать заниматься спортом

Допустим, вы простудились или заболели гриппом, но вам уже лучше. Голова и мышцы больше не болят, насморка нет, кашель почти прошёл. Однако не слишком ли рано идти на пробежку?Физические упражнения снижают вероятность развития респираторных инфекций за счет повышения иммунитета и способности организма бороться с различными вирусами. Но интенсивные упражнения на выносливость способны также временно повысить восприимчивость человека к инфекциям верхних дыхательных путей, таким как простуда и грипп. Всё потому, что такой вид физической активности подавляет иммунную систему.Можно ли заниматься спортом при болезни? Это зависит от тяжести симптомов и интенсивности упражнений. Лёгкие и умеренные физические нагрузки могут быть приемлемы при насморке, заложенности носа, чихании, небольшой боли в горле. Всё это — без лихорадки.Если же среди ваших симптомов встречаются заложенность груди, кашель, расстройство желудка, лихорадка, усталость, боли в мышцах, то избегайте физической нагрузки. Занятия спортом в этом случае могут ухудшить самочувствие и продлить время восстановления.Если у вас был грипп или другое респираторное заболевание, вызвавшее высокую температуру, убедитесь перед возвращением к занятиям, что температура пришла в норму. Упражнения повышают температуру тела, поэтому они могут сделать только хуже при лихорадке.При наличии ковида или других инфекционных заболеваний оставайтесь дома, отдыхайте и изолируйте себя от окружающих.Если вы болеете и чувствуете слабость, то не заставляйте себя заниматься спортом. Вместо этого сосредоточьтесь на хорошем отдыхе.При возвращении к тренировкам начните с упражнений лёгкой интенсивности. Например, вместо бега прогуляйтесь. Ваша первая тренировка должна быть легкой, чтобы вы не задыхались. Снизьте интенсивность и идите медленно. Постепенно увеличивайте объём и интенсивность занятий до предыдущего уровня.

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