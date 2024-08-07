Даже от смеха и кашля: почему появляется пупочная грыжа и единственное лечение — операция

Многие с детства слышали: «Не поднимай тяжелое — надорвешься». Под этим подразумевалось, что можно получить пупочную грыжу. Как она выглядит, почему возникает у взрослых людей и можно ли ее вылечить?Грыжи разных локализаций — это достаточно частая патология. Они могут возникать в области пупка, паха и других областей тела. Однако пупочные грыжи наиболее заметны, особенно если имеют довольно большой размер.У каждого из нас пупок имеет свою форму, иногда в области пупка образуется округлое выпячивание. Это не норма, скорее всего, это и есть грыжа, нужно показаться врачу и решить вопрос с тем, как устранить дефект. Подробнее о том, как появляется грыжа и как ее лечить, «Доктору Питеру» рассказала хирург Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Слабые места брюшной стенкиБрюшная стенка человека — это несколько слоев мышц, формирующих прочный каркас, поддерживающий внутренние органы. И только вокруг пупка есть небольшое слабое место: вместо мышц там расположена рубцовая ткань, которая возникла в области перерезанной когда-то пуповины. В обычном состоянии она не растягивается и формирует пупочное кольцо.Когда в животе создается чрезмерное давление, в этом слабом месте волокна рубца расходятся, образуя отверстие — от совсем небольшого до значительного. В это отверстие может попасть часть кишки или другого внутреннего органа. Снаружи это выглядит как небольшая мягкая шишка в области пупка. Она и называется пупочной грыжей.Иногда грыжа заметна только при напряженииГрыжа может быть разного размера, от горошинки до куриного яйца и более. Иногда грыжу можно заметить, только когда напрягается пресс. Иногда ее видно и в покое, а при напряжении пресса она становится больше. Если на грыжу надавить, она может вправиться внутрь, но при следующем сильном напряжении живота появится снова.Можно встретить мнение, что грыжа проходит сама, ее не нужно трогать, лечить консервативно и тем более оперировать. Это верно только в отношении маленьких детей, да и то не всегда.«У взрослых такой дефект всегда требует операции, без лечения грыжа может привести к ущемлению, а это осложнение опасно для жизни», — объясняет врач.У женщин пупочная грыжа чаще возникает в среднем возрасте, из-за того что при беременности и родах, а потом и во время ухода за детьми брюшная стенка получает слишком большую нагрузку.«У мужчин грыжа чаще вылезает в пожилом возрасте, когда мышцы ослабевают. Это связано с тем, что с годами резко снижается мышечный тонус, брюшная стенка становится слабее, возрастает нагрузка на то самое слабое место в области пупка и там образуется дефект — отверстие, через которое происходит выпячивание органов брюшной полости», — комментирует хирург Нина Зубова.Давление слишком высокоеЧрезмерное давление в животе может возникнуть по вполне обыденным причинам:поднятие тяжестей;ожирение;беременность и роды.Иногда причиной грыжи становятся заболевания: хронический запор, из-за которого приходится часто и сильно тужиться, или болезни легких, бронхов, вызывающие постоянный кашель.Чаще грыжей страдают люди, у которых нарушен синтез коллагена: этот белок делает кожу и мышцы эластичными.«При таких болезнях, как анемия, диабет или рак, риск грыжи тоже возрастает», — отмечает эксперт.Она не болит, но ущемляетсяПупочная грыжа редко вызывает дискомфорт и болезненность, но может закончиться опасным осложнением — ущемлением. Когда человек двигается, меняет положение, чихает, кашляет, смеется или поднимает тяжести, он напрягает мышцы живота. Из-за этого в любой момент отверстие может сузиться и внутренний орган, который в это время из него выпячивался, зафиксируется в таком положении.Во время ущемления часть органа, которая находится в грыжевом мешке, отекает и хуже кровоснабжается. Если кровоснабжение прекращается полностью, может начаться некроз — отмирание тканей. В грыжевом мешке может зафиксироваться часть кишки с каловым содержимым, в таком случае ущемление приводит к кишечной непроходимости. Также может начаться нагноение в грыжевом мешке, что приводит к интоксикации и перитониту — воспалению в брюшной полости. Это опасно для жизни.«Если грыжа перестала вправляться или вдруг начала болеть, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и готовиться к операции», — предупреждает хирург.Если грыжа уже появилась, убрать ее можно только хирургическим путем, никакие другие способы не сработают. Но можно предупредить ее появление.«Для профилактики необходимо укреплять мышцы пресса и поднимать тяжести правильно: держа спину прямо, избегая резких движений и напрягая не пресс, а мышцы ног», — советует эксперт Зубова.

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