Врач Сухорукова: гематоген не эффективен при лечении анемии

Гематоген, который используется при анемии, больше напоминает сладкий шоколадный батончик по своему составу. Об этом сообщила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.Она пояснила, что гематоген не способствует эффективному усвоению железа организмом, что является важным фактором в лечении анемии.Сухорукова перечислила состав гематогена: сахар, сгущенное молоко, черный пищевой альбумин, вода, глицерин, крахмальная патока, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, гидрохлорид пиридоксина, сульфат меди и фолиевая кислота. Несмотря на наличие железа в продукте, его форма не усваивается организмом должным образом.«Гематоген скорее можно считать десертом, чем настоящим лекарством», — отметила Сухорукова, подчеркнув высокое содержание сахара в продукте.Диетолог и эндокринолог Антон Поляков также выразил озабоченность по поводу регулярного использования гематогена. Он отметил, что из-за высокого содержания сахара продукт может вызывать проблемы с сосудистой системой, способствовать набору веса и даже повышать риск развития диабета.Эти замечания подчеркивают необходимость пересмотра пользы гематогена в лечении анемии, отмечают РИА «Новости»."Лечение анемии зависит от её типа и причины. Включение в рацион продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, печень, птица, рыба, бобовые, орехи, и зелёные листовые овощи. Употребление продуктов с высоким содержанием витамина C (цитрусовые, клубника, перец) может помочь улучшить усвоение железа из пищи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Приём добавок железаОрганические препаратыСоли железа, такие как сульфат железа, глюконат железа или фумарат железа, часто применяются для восполнения дефицита железа. Они могут быть в форме таблеток, капсул или жидких растворов.Внутривенные препараты"Для людей, у которых пероральные добавки неэффективны или противопоказаны, могут использоваться внутривенные препараты железа".Лечение дефицита витаминовВитамин B12 и фолиевая кислотаВ случае дефицита этих витаминов применяются соответствующие добавки. Витамин B12 можно принимать в форме таблеток, а также получать через инъекции, если дефицит серьёзный.Фолиевая кислотаОбычно принимается в форме таблеток, иногда назначается в высоких дозах в зависимости от степени дефицита.Лечение хронических заболеваний"Если анемия вызвана хроническими заболеваниями (например, хроническая болезнь почек или воспалительные заболевания), основное лечение будет направлено на управление этим заболеванием".

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