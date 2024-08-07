Выявлена связь между пренатальным воздействием пластика и аутизмом у мальчиков

Исследователи из Флори (The Florey - крупнейший центр исследований мозга в Южном полушарии) обнаружили доказательства более высокого уровня пластикового химиката бисфенола А (БФА) у беременных матерей, которые родили сыновей с аутизмом.Исследование было проведено под руководством ученых из Флори доктора Ва Чин Буна и профессора Энн-Луизы Понсонби и опубликовано в журнале Nature Communications. Оно подтверждает гипотезу о возможной связи между аутизмом и воздействием пластиковых химикатов в утробе матери.Профессор Понсонби пояснил, что исследователи проанализировали две большие группы новорожденных — исследование младенцев Барвона (BIS) в Австралии и Колумбийского центра детского здоровья и окружающей среды в США.«В некоторых исследованиях уже было показано, что воздействие пластиковых химикатов во время беременности связано с последующим аутизмом у потомства», — сказал профессор Понсонби. «Наша работа важна, поскольку она демонстрирует один из потенциально задействованных биологических механизмов. BPA может нарушать гормонально контролируемое развитие мозга плода мужского пола несколькими способами, включая подавление ключевого фермента ароматазы, который контролирует нейрогормоны и особенно важен для развития мозга плода мужского пола. Это, по-видимому, часть головоломки аутизма».Профессор Понсонби рассказал, что в исследовании приняли участие дети с пониженным уровнем фермента ароматазы, который в мозге превращает тестостерон в нейроэстроген.Связь между наличием BPA и аутизмом была особенно очевидна у верхней пятой части мальчиков с уязвимостью к эндокринно-разрушающим свойствам этого химиката. То есть у тех, у кого был более низкий уровень фермента ароматазы. Исследование показало, что у мальчиков в этой группе, которые родились у матерей с более высоким уровнем BPA в моче на поздних сроках беременности, было выявлено:В 3,5 раза выше вероятность проявления симптомов аутизма к возрасту 2 лет.Вероятность получить подтвержденный диагноз аутизма к 11 годам в 6 раз выше, чем у тех, чьи матери имели более низкие уровни BPA во время беременности.В обеих возрастных группах механистические данные продемонстрировали, что более высокие уровни BPA были связаны с эпигенетическим (переключением генов) подавлением фермента ароматазы в целом.В лабораторных исследованиях доктор Бун изучал воздействие пренатального БФА на мышей.«Мы обнаружили, что BPA подавляет фермент ароматазу и связан с анатомическими, неврологическими и поведенческими изменениями у самцов мышей, которые могут быть связаны с расстройством аутистического спектра», — объясняет Бун. «Это первый случай, когда был выявлен биологический путь, который может помочь объяснить связь между аутизмом и BPA».Профессор Понсонби отметил, что БФА, аналогичные бисфенолы и другие пластиковые химикаты, оказывающие разрушающее действие на эндокринную систему, в настоящее время широко распространены и практически не поддаются предотвращению.«Мы все поглощаем пластиковые химикаты разными способами — через проглатывание пластиковой упаковки для еды и напитков, вдыхая пары от ремонта дома и через кожу из таких источников, как косметика. Существует так много путей, по которым эти химикаты попадают в наш организм, поэтому неудивительно, что BPA присутствовал в большой части образцов женской мочи, которые мы исследовали. Для нас важно понять, как этот пластик влияет на наше здоровье», — сказал профессор Понсонби.Эти результаты теперь используются органами, регулирующими общественную безопасность, которые обновляют рекомендации по безопасности при воздействии промышленных химических веществ, включая пластиковые химикаты, во время беременности и в раннем возрасте.Группа также искала способы снижения неблагоприятного воздействия БФА на систему ароматазы.Бун добавил, что тип жирной кислоты, называемый 10-гидрокси-2-деценовой кислотой, испытанный на мышах, может заслуживать дальнейшего изучения.«10-гидрокси-2-деценовая кислота демонстрирует ранние признаки потенциала в активации противоположных биологических путей для улучшения аутистических характеристик при введении животным, которые были подвергнуты пренатальному воздействию BPA. Это требует дальнейших исследований, чтобы увидеть, может ли это потенциальное лечение быть реализовано у людей», - объяснил Бун.

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