Врач рассказал, как выбрать правильный матрас для сна
Во время сна позвоночник должен находиться в естественном положении, чтобы разгрузиться после активного дня. Неправильный матрас может привести к искривлению позвоночника и возникновению болей в спине. Поэтому при выборе матраса стоит обратить особое внимание на степень жесткости и материал наполнителя.
Идеальным вариантом будет матрас с пеной высокой плотности, которая не проминается со временем. Такой материал обеспечит равномерную поддержку всех отделов позвоночника и позволит ему полностью расслабиться и восстановиться за ночь.
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