JAMA Oncology: ученые вновь говорят о способности аспирина защищать от рака кишечника

Результаты нового исследования свидетельствуют, что прием аспирина может давать эффект снижения риска рака кишечника при нездоровом образе жизни.Результаты нового исследования свидетельствуют, что прием аспирина может давать эффект снижения риска рака кишечника при нездоровом образе жизни.Журнал JAMA Oncology опубликовал отчет об исследовании, показавшем, что прием аспирина может защищать от развития колоректального рака (рак прямой и толстой кишки) людей, составляющих группу риска. Вывод об этом был сделан после того, как ученые проанализировали данные 107 тысяч человек. Эти пациенты вели разный образ жизни, как здоровый, так и нездоровый. Ученые следили за тем, в какой степени наблюдаемые ими людьми подвергались риску возникновения рака кишечника в связи с приемом аспирина. Оценив полученные данные, исследователи заговорили о способности аспирина защищать от развития рака кишечника.«Наибольшую пользу от препарата получили пациенты, которые вели самый нездоровый образ жизни. Для них риск колоректального рака составлял 3,4%, если они не принимали аспирин и 2,12%, если принимали. Это означает, что прием аспирина мог бы предотвратить 1 из 78 случаев колоректального рака в группе нездорового образа жизни за 10 лет», - объяснили эксперты.В то же время среди людей, которые вели здоровый образ жизни, прием аспирина практически не проявил оздоровительного эффекта.Данное исследование – не первый случай, когда ученые убеждаются в противораковом действии аспирина. В США связи с этим даже существовала официальная рекомендация по ежедневному приему аспирина (в низких дозах) для людей возрастом после 50 лет. Но в 2016 году рекомендация была отменена, так как стало точно известно, что прием лекарства повышает вероятность желудочно-кишечных кровотечений. Новое исследование подобный риск не учитывало.

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