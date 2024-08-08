Врач Маршинцева перечислила симптомы, предшествующие инфаркту
"Инфаркт может случиться внезапно, особенно у молодых людей. Однако с возрастом стенокардия чаще предшествует инфаркту. Это заболевание связано с наличием атеросклеротических бляшек в сосудах", – пояснила Маршинцева.
При стенокардии у пациентов при физической нагрузке возникают боли в области груди, которые они описывают как ощущение тяжести. Также возможно чувство нехватки воздуха и одышка.
"Эти симптомы являются характерными для стенокардии. Чем чаще они проявляются и чем выше их функциональный класс, тем больше риск развития инфаркта... Когда сосуд полностью закупоривается бляшкой, может произойти инфаркт", – отметила специалист.
Самый высокий, четвертый функциональный класс стенокардии характеризуется появлением одышки и болей даже при покое.
Если у человека возникли указанные симптомы или новая одышка, лучше обратиться к кардиологу. Врач проведет необходимые исследования и выяснит причину. При выявлении атеросклеротических бляшек в сосудах может быть рекомендовано плановое стентирование, – подчеркнула Юлия Маршинцева.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал как симптомы отличаются у мужчин и женщин.
"Симптомы, предшествующие инфаркту, могут различаться у мужчин и женщин, хотя у обеих групп могут проявляться общие признаки", - говорит Варфоломеев.
У мужчин
Боль в груди
"Это наиболее распространенный симптом, часто описываемый как давящая, сжимающая или жгучая боль в области груди".
Боль может иррадиировать в левую руку, шею, плечо или спину.
Одышка
Может возникнуть при физической нагрузке или в состоянии покоя.
Потливость и слабость
"Это может сопровождаться чувством усталости и общей слабостью".
Тошнота
Хотя это менее частый симптом, он также может наблюдаться.
У женщин
Необычная усталость
"Женщины могут испытывать непреодолимую усталость, которая может предшествовать инфаркту за несколько недель".
Боль в груди
У женщин также может быть боль в груди, но она может быть менее выраженной и не такой интенсивной, как у мужчин.
Боль в других частях тела
Женщины чаще описывают боли в верхней части спины, шее, челюсти или даже в животе.
Одышка и тошнота
"Эти симптомы могут быть более выраженными у женщин и могут проявляться без явной боли в груди".
Проблемы с дыханием и головокружение
Женщины могут испытывать более частое головокружение и затрудненное дыхание, что может быть неправильно истолковано как другие состояния.
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