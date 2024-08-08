Почему хрустит челюсть при жевании или открывании рта, объяснил стоматолог Юдин

Щелчки суставов знакомы многим. Но обычно это происходит при разгибании и сгибании пальцев, коленей или плечей. Насколько безобидный симптом — похрустывание челюсти? И можно ли устранить неприятный звук?Чаще всего возникают легкие щелчки или похрустывание в области сустава, который обеспечивает подвижность нижней челюсти. Звук может возникать с одной или с обеих сторон, он либо едва различимый, улавливается только самим человеком, либо достаточно отчетливый.Сначала он появляется при широком открывании рта или активном жевании, возникает эпизодически и никак не беспокоит. Но если проблему не решать, могут ли подобные щелчки или хруст привести к проблемам? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Юдин, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, к.м.н., преподаватель учебного центра Helios.Что делать, если хрустит челюсть?Хруст в челюсти, а точнее, щелкающий височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) может скрывать за собой серьезные проблемы, требующие внимания специалиста — стоматолога. На первый взгляд, щелчки в ВНЧС кажутся безобидными, и часто пациенты называют их своеи? изюминкои?.Однако данное явление может свидетельствовать о нарушениях, с которыми справиться бывает довольно сложно. Если изначально возможен только периодический хруст или щелчки, возникающие при интенсивных движениях челюсти, то со временем звуки могут возникать уже от самых легких движений, сопровождаться дискомфортом или даже болезненностью.Хруст челюсти редко бывает нормойВ редких случаях щелчок в суставе челюсти бывает вариантом нормы, который обусловлен особенностями развития суставных головок и ямок. Но чаще всего причина кроется в неправильном положении суставного диска.Суставной диск — важный элемент, разграничивающий суставы челюсти. Его смещение при открывании рта и возвращении в правильное положение вызывает щелчок, который часто сопровождается неровной траекторией движения челюсти. Игнорировать эту проблему нельзя.Почему челюсть щелкаетСпециалисты в области стоматологии выделяют основные причины щелчков в ВНЧС:неправильный прикус;последствие травмы;прогрессирующий кариес;бруксизм (непроизвольный скрежет зубами);последствие неполноценного или неправильного установления имплантата, протеза, коронки и даже пломбы;артрит;артроз.В любом случае, какой бы ни была причина, ее нужно выяснить и приложить все усилия к тому, чтобы устранить влияние на сустав и убрать щелчки, хруст и любые другие звуки.Что щелкает в суставеЕсть случаи, когда щелканье в суставе является вариантом нормы для пациента. По мере его роста и взросления суставные головки и ямки меняются и могут отличаться друг от друга. Соответственно, будут отличаться и их суставные пути — траектория, которую проделывает суставная головка височно-нижнечелюстного клапана сустава при открывании рта, скользя от основания до вершины суставного бугорка и от суставнои? ямки к суставному бугорку, соответственно. Однако это встречается довольно редко.Чаще всего щелкающии? сустав говорит о неправильном положении суставного диска — важного элемента, которыи? разграничивает суставные поверхности относительно друг друга. И с этим нужно, не откладывая, обращаться к врачу. Щелчок в суставе — первый звоночек перед серьезными нарушениями здоровья, такими как:постоянная головная боль;головокружения;боли в области шеи или затылка;шум в ушах;снижение слуха;сухость во рту;жжение в носу и горле;болевые ощущения в языке;зубная боль в неповрежденных зубах;храп;апноэ (задержка дыхания во сне);бессонница;депрессия.Начать лечение в «холодном» периодеВажно начать лечение, пока не появились другие симптомы: боль и ограничение при открывании рта. Это время называют «холодным» периодом, так как нет никаких других жалоб, кроме самих щелчков. И именно на этом этапе можно вылечить практически любой сустав. Задача доктора — постараться вернуть суставнои? диск в правильное положение.При появлении щелчков в челюсти первое, что важно сделать, — это провести МРТ ВНЧС, чтобы определить, есть нарушение в суставе или нет. С результатами исследования следует обратиться к специалисту — стоматологу-ортопеду, стоматологу-ортодонту или челюстно-лицевому хирургу. Эти специалисты владеют дисциплиной «гнатология», которая необходима для лечения ВНЧС.Таким образом, при первых признаках щелчков в ВНЧС важно не откладывать визит к врачу. Раннее вмешательство поможет избежать серьезных осложнений и восстановить здоровье сустава.

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