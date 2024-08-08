Россиянам перечислили признаки тихого инсульта

Тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушениях речи."Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи", - сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.Также невролог отметила, что кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях могут свидетельствовать об уже сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга, для постановки более точного диагноза необходимо наблюдаться у врача в течение суток."Преходящие эпизоды нарушения мозговых кровообращений врач-невролог расценивает в рамках обычного гипертонического криза. То есть если терапевт измеряет артериальное давление, и оно выше, чем 140 на 190, то невролог рассматривает гипертонический криз как эпизод преходящего нарушения мозгового кровообращения. Восстановится кровоток в этой зоне или не восстановится, можно судить только спустя сутки", - добавила Щипицина.

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