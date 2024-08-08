Нарколог Масякин: женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него

Психиатр-нарколог Антон Масякин: алкогольная зависимость у женщины может развиться гораздо быстрее, чем у мужчины.О том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму, нарколог Масякин рассказал в интервью РИА Новости. В частности, врач сказал:«Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее».Специалист пояснил, что подобную уязвимость у женщин вызывает фермент алкогольдегидрогеназа. В женском организме он функционирует несколько иначе, если сравнивать с мужчинами. У представительниц прекрасного пола расщепление алкоголя происходит интенсивнее, и чувствительность мозговых рецепторов к его действию более высокая – это влияет на формирование зависимости.«Если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это требует больших усилий», - обратил внимание эксперт.Как понять, что возникла зависимость от алкоголя? Что указывает на начавшийся алкоголизм:Проблемы со сном;Колебания настроения;Нестабильный аппетит;Раздражительность;Нарастание количества выпиваемого спиртного;Изменения в опьянении – оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет.

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