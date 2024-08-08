Нарколог Масякин: женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него
О том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму, нарколог Масякин рассказал в интервью РИА Новости. В частности, врач сказал:
«Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее».
Специалист пояснил, что подобную уязвимость у женщин вызывает фермент алкогольдегидрогеназа. В женском организме он функционирует несколько иначе, если сравнивать с мужчинами. У представительниц прекрасного пола расщепление алкоголя происходит интенсивнее, и чувствительность мозговых рецепторов к его действию более высокая – это влияет на формирование зависимости.
«Если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это требует больших усилий», - обратил внимание эксперт.
Как понять, что возникла зависимость от алкоголя? Что указывает на начавшийся алкоголизм:
Проблемы со сном;
Колебания настроения;
Нестабильный аппетит;
Раздражительность;
Нарастание количества выпиваемого спиртного;
Изменения в опьянении – оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий