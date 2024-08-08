Веская причина: стоматолог объяснил, почему нужно есть больше сыра

Стоматолог Андрей Божич рассказал, как употребление сыра помогает защитить зубы и предотвратить кариес.Слюна играет решающую роль в поддержании здоровья полости рта. Она помогает смывать частицы пищи, нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, и обеспечивает поступление в полость рта веществ, борющихся с болезнями.Употребление сыра стимулирует выработку слюны, необходимой для защиты полости рта от кариеса и заболеваний дёсен. Этот продукт также естественным образом снижает уровень pH во рту, создавая среду, менее благоприятную для роста вредных бактерий.Когда вы потребляете продукты или напитки с высоким содержанием углеводов или сахара, бактерии во рту расщепляют эти вещества и производят кислоту в качестве побочного продукта. Эта кислота может разрушать зубную эмаль, что приводит к кариесу. Сыр помогает нейтрализовать её, защищая зубы от разрушения.Не все сыры одинаково полезны, отмечает Андрей Божич. Он рекомендует выбирать твёрдые сыры, такие как чеддер, швейцарский или гауда.

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