Врач Перевалова: спортсменам необходимы регулярные медобследования

Реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова рассказала, что профессиональным спортсменам следует регулярно проверять своё здоровье, поскольку чрезмерные физические нагрузки оказывают разрушительное действие на организм.

Для поддержания здоровья мышечной ткани спортсменам нужно проверять состояние органов выделения, а также контролировать гормональный фон, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Необходимо делать УЗИ органов выделения, а если надо, то ещё и КТ, и МРТ», — уточнила врач.

Кроме того, после каждого соревнования, профессиональным спортсменам рекомендуется делать ЭКГ, отметила Перевалова.

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