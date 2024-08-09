Врач Перевалова: спортсменам необходимы регулярные медобследования
Для поддержания здоровья мышечной ткани спортсменам нужно проверять состояние органов выделения, а также контролировать гормональный фон, объяснила она в интервью Радио Sputnik.
«Необходимо делать УЗИ органов выделения, а если надо, то ещё и КТ, и МРТ», — уточнила врач.
Кроме того, после каждого соревнования, профессиональным спортсменам рекомендуется делать ЭКГ, отметила Перевалова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий