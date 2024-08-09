Нутрициолог Ильичева: для снижения веса нужно правильно завтракать и ужинать

Нутрициолог Ольга Ильичева: время приема пищи оказывает значительное влияние на процессы жироотложения и вес человека.Нутрициолог Ильичева рассказала, что для снижения веса нужно правильно завтракать и ужинать. Эксперт подчеркнула, что завтрак должен быть плотным, тогда как ужин – максимально легким.«Время приема пищи может иметь решающее значение для накопления жира и влиять на эффективность снижения веса. От него зависит регуляция работы системы пищеварения и других органов, отвечающих за усвоение и метаболизм еды: печени, поджелудочной железы, жировой ткани», - подчеркнула специалист.Ильичева добавила, что исследователи смогли установить: при употреблении более плотных завтраков на переваривание пищи организм тратит в два с половиной раза больше калорий по сравнению с тем, когда более плотными являются ужины. Специалист обратила внимание на то, что после насыщенных утренних приемов пищи повышение уровней сахара и инсулина в крови оказывается менее интенсивным (при сопоставлении с обильными трапезами по вечерам). Если человек регулярно поздно ужинает, причем плотно, – для него резко возрастет риск заполучить метаболические нарушения, с которыми тесно связаны избыточное жироотложение и появление сахарного диабета второго типа, предупредила нутрициолог.«Для профилактики набора веса или для его снижения нужно сделать завтрак самым плотным приемом пищи за день, включив в него источники животного и растительного белка, клетчатку. Ужинать надо за три-четыре часа до сна, включая в этот прием пищи некрахмалистые овощи, легкий белок, ферментированные продукты», - поделилась советом специалист.

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