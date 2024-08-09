Витамин В12: как достоверно определить статус

Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья. Какие биологические маркеры укажут на нехватку этого витамина в организме?

Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров.

Дефицит витамина В12

Вероятные последствия дефицита B12

мегалобластная анемия,
необратимые неврологические патологии,
риск хронических недугов, связанных с возрастом (когнитивная дисфункция, кардио-сосудистые проблемы, остеопороз).

Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.

При каких заболеваниях наблюдается тяжелый дефицит витамина B12?

Перницозная анемия,
аутоиммунный гастрит, характеризующийся снижением всасывания вит-на B12.

Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.

Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.

Причинами могут быть:

атрофический гастрит,
применение ингибиторов протонной помпы / прочих медикаментов, которые подавляют желудочную кислоту.

Статус B12 оценивают при помощи биомаркеров

прямых (B12 и голотранскобаламина; голоТК),
функциональных (гомоцистеин и метилмалоновая к-та).

Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь