Витамин В12: как достоверно определить статус

Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья. Какие биологические маркеры укажут на нехватку этого витамина в организме?Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров.Дефицит витамина В12Вероятные последствия дефицита B12мегалобластная анемия,необратимые неврологические патологии,риск хронических недугов, связанных с возрастом (когнитивная дисфункция, кардио-сосудистые проблемы, остеопороз).Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.При каких заболеваниях наблюдается тяжелый дефицит витамина B12?Перницозная анемия,аутоиммунный гастрит, характеризующийся снижением всасывания вит-на B12.Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.Причинами могут быть:атрофический гастрит,применение ингибиторов протонной помпы / прочих медикаментов, которые подавляют желудочную кислоту.Статус B12 оценивают при помощи биомаркеровпрямых (B12 и голотранскобаламина; голоТК),функциональных (гомоцистеин и метилмалоновая к-та).Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12

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