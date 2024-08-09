Витамин В12: как достоверно определить статус
Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров.
Дефицит витамина В12
Вероятные последствия дефицита B12
мегалобластная анемия,
необратимые неврологические патологии,
риск хронических недугов, связанных с возрастом (когнитивная дисфункция, кардио-сосудистые проблемы, остеопороз).
Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.
При каких заболеваниях наблюдается тяжелый дефицит витамина B12?
Перницозная анемия,
аутоиммунный гастрит, характеризующийся снижением всасывания вит-на B12.
Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.
Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.
Причинами могут быть:
атрофический гастрит,
применение ингибиторов протонной помпы / прочих медикаментов, которые подавляют желудочную кислоту.
Статус B12 оценивают при помощи биомаркеров
прямых (B12 и голотранскобаламина; голоТК),
функциональных (гомоцистеин и метилмалоновая к-та).
Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12
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