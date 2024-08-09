«Забывчивость и плохой сон»: хирург Руденко указал на признаки окклюзии сонной артерии

Сердечно-сосудистый хирург Борис Руденко предостерег: сонная артерия может перекрываться выросшей в ней атеросклеротической бляшкой.Хирург Руденко напомнил, что подобное перекрытие бляшкой сонной артерии известно как окклюзия – это очень серьезное нарушение, из-за которого повышается риск угрожающих жизни состояний. Примерно треть всех возникающих инсультов обусловлены именно развитием окклюзии сонной артерии.Руденко добавил, что возникающая в сонной артерии атеросклеротическая бляшка растет и по мере роста оказывает все более значительное влияние на идущий через артерию к головному мозгу кровоток. Когда кровоснабжение мозга только начинает меняться, возникают симптомы, которые обычно связывают с другими состояниями. Со временем организм адаптируется к такому нарушению и меняет обеспечение мозга кровью. Врач отметил: забывчивость, плохой сон, головокружение – все это может указывать на перекрытие сонной артерии.Также хирург Руденко назвал другие признаки окклюзии сонной артерии.«Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям, привыкая к недостатку кислорода и питательных веществ – это проявляется в незначительных нарушениях памяти, снижении реакции и работоспособности», - поделился врач

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки