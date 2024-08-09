Врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала россиян не употреблять на завтрак мясные переработанные продукты.Врач Павлова объяснила, чем грозит употребление на завтрак яичницы с беконом и колбасы. Одним из последствий таких завтраков является высокий риск деменции, констатировала специалист в Telegram-канале. Павлова подчеркнула, что для употребления на завтрак нежелательны любые продукты из переработанного мяса промышленного производства.«Яичница с беконом, а также бутерброды с колбасой существенно повышают риск развития деменции. В целом речь идет о любом обработанном мясе. Даже две порции таких продуктов в неделю увеличивают риск развития деменции на 14%», - предостерегла эксперт.Медик уточнила, что колбасы, а также мясо, которое на производстве подвергается консервации, засолке или копчению, становятся источником нитрозаминов, в которые превращаются нитраты. Действие нитрозаминов негативно сказывается на состоянии мозговых клеток – нейронов. Постоянное поедание таких продуктов ускоряет процессы когнитивного старения и возрастного разрушения мозга, констатировала медик.Павлова добавила, что пристрастие к продукции из обработанного мяса также ассоциируется с подверженностью раку (в частности, опухолям толстой и прямой кишки) и диабету второго типа, риск которого становится особенно существенным из-за повышенного жироотложения.

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