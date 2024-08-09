Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце

Дрожит, скачет, замирает… Как понять, что сердце бьется не так, как следует? И можно ли пропустить патологию на ЭКГ?В России болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности. Хотя в последние годы врачи отмечают, что общая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых патологий постепенно снижаются. И тут надо отдать должное массовой диспансеризации и профосмотрам, которые помогают предотвратить множество сердечных катастроф.К тому же современное лечение куда эффективнее, чем было раньше. Но все-таки многое зависит не только от врачей, но и от самого пациента. Важно быть внимательнее к себе и замечать все сигналы, которые посылает нам наше сердце.Аритмия«Термин «аритмия» подразумевает большую группу заболеваний, объединяющих различные нарушения ритма и проводимости. Точный диагноз может поставить только специалист — аритмолог или кардиолог — при условии, что эти нарушения зафиксированы на ЭКГ, — говорит кардиолог Наталья Платонова.Аритмии делятся на наджелудочковые (синусовая аритмия, предсердные тахикардии, тахикардии из АВ-соединения, фибрилляция и трепетание предсердий) и желудочковые. Также аритмии разделяются на преходящие (экстрасистолия, пароксизм) и длительные или постоянные.Почему появляется аритмияУ аритмий множество причин как сердечных (кардиальных), так и не связанных с сердцем.Внесердечная аритмия может развиться из-за:заболеваний щитовидной железы;анемии;интоксикации;нарушения электролитного обмена.Причинами сердечной аритмии могут быть наследственность или заболевания сердечно-сосудистой системы, которые приводят к нарушениям ритма:гипертоническая болезнь;ишемическая болезнь сердца;кардиомиопатии;воспалительные заболевания сердца.Когда аритмия опасна«Есть ряд аритмий, которые угрожают жизни пациента. Например, желудочковые нарушения ритма могут привести к потере сознания и даже остановке сердца, — говорит врач. — При фибрилляции и трепетании предсердий в полостях сердца образуются тромбы, попадая в кровоток они перекрывают доступ крови к головному мозгу, кишечнику, почкам».При аритмии пациенты отмечают учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение. Часто говорят, что сердце «дрожит», «замирает», «кувыркается». При этом пульс может быть как высоким, так и низким.Такое сердцебиение порой сопровождается слабостью, головокружением, вплоть до потери сознания, и ощущением, будто не хватает воздуха.«Опасно, если на фоне симптомов аритмии понижается давление. Это повод срочно обратиться за медицинской помощью», — говорит врач.Как лечат аритмиюПри подозрении на аритмию пациента сразу отправляют на ЭКГ. Однако, если аритмия преходящая, в момент исследования ее может не быть.«Тогда пациента направляют на суточное мониторирование ЭКГ: к нему прикрепляют датчики, которые фиксируют ЭКГ в течение суток. Исследование проводят в амбулаторном режиме, когда человек ведет привычный образ жизни», — рассказывает кардиолог.В отдельных случаях при редких эпизодах аритмии могут провести многосуточное мониторирование ЭКГ, которое занимает до семи дней.Если у пациента внесердечная аритмия, то основное лечение направлено на болезнь, которая вызывает нарушение сердечного ритма. Так, при гипертиреозе в первую очередь займутся гормонами щитовидной железы. Когда их уровень будет в норме, восстановится и ритм сердца.«При аритмии врач может назначить лекарства, которые нужно принимать в момент приступа, а также вне приступа для профилактики. Если возникает опасная для жизни аритмия, врачи проводят кардиоверсию — попытку восстановить нормальный ритм электрическим разрядом», — объясняет кардиолог.Если медикаментозное лечение не помогает или оно невозможно, пациента направляют на радиочастотную абляцию — малоинвазивную операцию, при которой очаг аритмии разрушают электрическим током.Что нельзя делать при аритмииВидов аритмий множество, и то, что применяется в лечении одной патологии, может быть опасно для жизни при другой. Поэтому заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя. Распознать аритмию и составить план лечения должен специалист, который обязательно даст алгоритм действия, если возникнет приступ конкретной аритмии.

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