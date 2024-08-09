Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце
В России болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности. Хотя в последние годы врачи отмечают, что общая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых патологий постепенно снижаются. И тут надо отдать должное массовой диспансеризации и профосмотрам, которые помогают предотвратить множество сердечных катастроф.
К тому же современное лечение куда эффективнее, чем было раньше. Но все-таки многое зависит не только от врачей, но и от самого пациента. Важно быть внимательнее к себе и замечать все сигналы, которые посылает нам наше сердце.
Аритмия
«Термин «аритмия» подразумевает большую группу заболеваний, объединяющих различные нарушения ритма и проводимости. Точный диагноз может поставить только специалист — аритмолог или кардиолог — при условии, что эти нарушения зафиксированы на ЭКГ, — говорит кардиолог Наталья Платонова.
Аритмии делятся на наджелудочковые (синусовая аритмия, предсердные тахикардии, тахикардии из АВ-соединения, фибрилляция и трепетание предсердий) и желудочковые. Также аритмии разделяются на преходящие (экстрасистолия, пароксизм) и длительные или постоянные.
Почему появляется аритмия
У аритмий множество причин как сердечных (кардиальных), так и не связанных с сердцем.
Внесердечная аритмия может развиться из-за:
заболеваний щитовидной железы;
анемии;
интоксикации;
нарушения электролитного обмена.
Причинами сердечной аритмии могут быть наследственность или заболевания сердечно-сосудистой системы, которые приводят к нарушениям ритма:
гипертоническая болезнь;
ишемическая болезнь сердца;
кардиомиопатии;
воспалительные заболевания сердца.
Когда аритмия опасна
«Есть ряд аритмий, которые угрожают жизни пациента. Например, желудочковые нарушения ритма могут привести к потере сознания и даже остановке сердца, — говорит врач. — При фибрилляции и трепетании предсердий в полостях сердца образуются тромбы, попадая в кровоток они перекрывают доступ крови к головному мозгу, кишечнику, почкам».
При аритмии пациенты отмечают учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение. Часто говорят, что сердце «дрожит», «замирает», «кувыркается». При этом пульс может быть как высоким, так и низким.
Такое сердцебиение порой сопровождается слабостью, головокружением, вплоть до потери сознания, и ощущением, будто не хватает воздуха.
«Опасно, если на фоне симптомов аритмии понижается давление. Это повод срочно обратиться за медицинской помощью», — говорит врач.
Как лечат аритмию
При подозрении на аритмию пациента сразу отправляют на ЭКГ. Однако, если аритмия преходящая, в момент исследования ее может не быть.
«Тогда пациента направляют на суточное мониторирование ЭКГ: к нему прикрепляют датчики, которые фиксируют ЭКГ в течение суток. Исследование проводят в амбулаторном режиме, когда человек ведет привычный образ жизни», — рассказывает кардиолог.
В отдельных случаях при редких эпизодах аритмии могут провести многосуточное мониторирование ЭКГ, которое занимает до семи дней.
Если у пациента внесердечная аритмия, то основное лечение направлено на болезнь, которая вызывает нарушение сердечного ритма. Так, при гипертиреозе в первую очередь займутся гормонами щитовидной железы. Когда их уровень будет в норме, восстановится и ритм сердца.
«При аритмии врач может назначить лекарства, которые нужно принимать в момент приступа, а также вне приступа для профилактики. Если возникает опасная для жизни аритмия, врачи проводят кардиоверсию — попытку восстановить нормальный ритм электрическим разрядом», — объясняет кардиолог.
Если медикаментозное лечение не помогает или оно невозможно, пациента направляют на радиочастотную абляцию — малоинвазивную операцию, при которой очаг аритмии разрушают электрическим током.
Что нельзя делать при аритмии
Видов аритмий множество, и то, что применяется в лечении одной патологии, может быть опасно для жизни при другой. Поэтому заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя. Распознать аритмию и составить план лечения должен специалист, который обязательно даст алгоритм действия, если возникнет приступ конкретной аритмии.
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