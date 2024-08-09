С лица воду не пить: 6 особенностей внешности, которые ребенок унаследует от родителей

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок унаследовал все самое лучшее. Однако генетика — сложная наука, и у нее есть свои особенности. Например, какие-то черты заведомо считаются доминантными.Внешность и пол ребенка определяются еще в момент зачатия, задолго до его рождения. Однако будущие родители несколько месяцев даже не знают, кто у них будет — девочка или мальчик, а потом гадают, на кого малыш будет больше всего похож.Некоторые пары вынуждены прибегать к помощи доноров. Например, если у мужчины диагностировано бесплодие, то в этом случае в зачатии помогает донорская сперма. Данный метод также позволяет забеременеть, если имеются сопутствующие заболевания, несовместимые с отцовством: партнер страдает неизлечимыми инфекциями или высок риск передачи серьезных наследственных патологий.За донорском спермой обращаются и одинокие женщины, которые мечтают о ребенке.Чаще всего будущие родители выбирают донора, чьи внешние данные максимально приближены к их собственным, рассказали в ФНКЦ ФМБА России. Большое значение также имеют и интеллектуальные способности будущего ребенка. На то, какие черты будут унаследованы, влияет преобладание доминантных или рецессивных генов.Вот несколько признаков, которые генетики считают доминантными:смуглая кожа,карие глаза,темные волосы,крупный нос,пухлые губы,широкий подбородок.То есть если у кого-то из родителей (в том числе и донора) есть эти внешние особенности, то высока вероятность, что ребенок унаследует именно их.Что касается умственных способностей, то они также во многом зависят от интеллекта родителей. Исследования ученых доказали, что около 500 генов связаны с интеллектом. Именно поэтому до 50% когнитивных способностей могут зависеть от наследственности.Однако на интеллект влияет не только генетика, но и окружающая среда, в которой растет ребенок. У малыша есть достаточно высокие шансы унаследовать лучшие качества своих родителей, если создать благоприятные условия для его роста и развития.Важно понимать, что внешние и умственные особенности зависят не только от генетики отца, но и от ДНК матери. Так, у кареглазых и темноволосых родителей больше шансов родить ребенка с подобными признаками. Высокий уровень интеллекта у мамы и папы повышает шансы на успех их наследников, говорят врачи.Если пара прибегает к зачатию с помощью донорской спермы, то необходимо обращать внимание на:национальность,описание внешности,вес,рост,уровень образования.Помимо цвета глаз и волос очень важны медицинские показатели здоровья: группа крови, резус-фактор, результаты генетического обследования, а также наличие вредных привычек.Важно: использование генетического материала конкретного человека не дает 100% гарантии, что ребенок полностью унаследует его черты. Внешний вид формируется на основе ДНК обоих родителей, а также бабушек и дедушек на протяжении нескольких поколений. Что касается умственных способностей, то здесь играет роль не только генетика, важны и другие факторы, такие как окружающая среда и образ жизни родителей.

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