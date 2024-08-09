«С возрастом инфаркту предшествует стенокардия»: кардиолог Маршинцева назвала её симптомы

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева: стенокардия возникает из-за перекрытия сосудов атеросклеротическими бляшками.Кардиолог Маршинцева рассказала в интервью, что у взрослых людей возникновению инфаркта предшествует стенокардия – заболевание питающих сердце сосудов, при котором в них образуются и растут атеросклеротические бляшки. Чем крупнее становятся эти образования, тем выше оценивается степень тяжести стенокардии. Когда происходит полная закупорка бляшкой сосуда, по которому в сердце поступает кровь, развивается инфаркт миокарда, пояснила врач.«Бывает, что инфаркт происходит здесь и сейчас, но обычно такое бывает у молодых. С возрастом инфаркту предшествует стенокардия… чем чаще она возникает и чем выше становится ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта», - поделилась Маршинцева с РИА Новости.Кардиолог назвала её симптомы – одним из «классических» проявлений патологии является чувство тяжести в области грудной клетки.«При стенокардии у людей при физической нагрузке появляются загрудинные боли, они описывают их так, как будто что-то тяжелое положили на грудину», - уточнила врач.Также, добавила специалист, стенокардию отличает чувство нехватки воздуха и одышка, возникающая даже при небольшом физическом напряжении. Когда заболевание достигает самой высокой степени тяжести (это 4-й функциональный класс стенокардии) одышка и боли в груди у человека возникают даже когда он просто сидит или лежит.Юлия Маршинцева подчеркнула: при возникновении одышки, которой не было ранее, необходимо обращаться к кардиологу.

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