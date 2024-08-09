«Нежелательный продукт»: стало известно, кому нельзя есть популярные в России плоды

Сливы – очень вкусные и полезные плоды, однако из-за некоторых особенностей состава и свойств слив, их употребление не рекомендуется сразу нескольким группам людей.В первую очередь, речь идёт диабетиках, а также о тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.Дело в том, что сливы содержат очень много сахара, что делает их нежелательными продуктом для людей, страдающих сахарным диабетом.«Употребление слив может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, что негативно сказывается на состоянии здоровья и может даже потребоваться вызов врача», – пояснили эксперты издания.Если сил справиться со своим желанием попробовать любимый фрукт нет, то они рекомендует есть сливы менее сладких сортов, например, терновку.Данные плоды содержат большое количество клетчатки, что для большинства людей – очень даже позитивный факт, ведь пищевые волокна полезны для работы кишечника.Но для людей с синдром раздраженного кишечника употребление слив может спровоцировать дискомфорт и боли в животе.Принести вред сливы могут также аллергикам, вызвав у них зуд, покраснение кожи, отёк губ и языка. Поэтому страдающим от аллергии на фрукты и ягоды, рекомендуется избегать употребления в пищу этих фруктов.Люди, имеющие заболевания почек, тоже должны ограничить потребление данных плодов, так как они содержат оксалаты, которые могут ускорять формирование камней в почках.

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