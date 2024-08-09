Зависимость или еще нет? Нарколог Масякин указал на 6 критериев алкоголизма
Нарколог Масякин заявил в разговоре с РИА Новости, что алкоголизм (он же синдром алкогольной зависимости) имеет четкие критерии. Медик указал на 6 критериев алкоголизма.
Наличие психологического желания употреблять алкоголь (человек испытывает такое желание независимо от обстоятельств, ему хочется испытывать ощущения, связанные с опьянением).
Потеря способности контролировать выпивку (человек не может остановиться, выпив немного).
Развитие абстинентного синдрома (человеку необходимо опохмеляться, чтобы хорошо себя чувствовать).
Развитие толерантности (человек перестает ощущать опьянение от привычной дозы и начинает увеличивать её).
Неспособность перестать пить, когда становится известно о проблемах со здоровьем.
Изменение социального функционирования в пользу алкоголя (для человека главным становится возможность выпить, а работа, дела, общение и семейные обязанности отходят на второй план).
Нарколог Масякин уточнил:
«Говорить о синдроме зависимости можно, если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более».
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