Терапевт перечислил главные причины прыщей на подбородке

Прыщи на подбородке чаще всего появляются у подростков и при расстройстве ЖКТ, заявил профессор медфака Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов. По его словам, в толстом кишечнике порядка трех килограммов полезной флоры, ее нарушение, например, в результате приема антибиотиков, которые воздействуют не только на очаг воспаления, но и на полезную микрофлору, ведет к нарушению синтеза биологически активных веществ и витаминов: группы В, никотиновой кислоты и других."Нарушаются обменные процессы, что приводит к высыпаниям на коже", — пояснил Ионов.Также акне может стать последствием перестройки эндокринной системы. Как объяснил эксперт, нарушается жировой обмен, образуются пробки в протоках жировых желез, а когда половое созревание завершается, акне обычно проходят. Ионов добавил, что у подростка могут остаться рубцовые изменения, если акне поразили глубокие отделы подкожно-жировой клетчатки.Также терапевт рассказал о третьей причине прыщей. Ей оказалось наличие патогенов на коже, например, грибковой патологии.

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