«Нагрузка на печень и повышение сахара в крови»: врач Мельникова назвала вредные свойства арбуза

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова: в некоторых случаях арбуз может стать источником вреда для организма.Врач Мельникова отметила, что арбуз, обладающий массой полезных качеств, также может проявлять вредные свойства. В частности, порция арбуза больше 200 граммов (за день) может негативно сказаться на самочувствии людей с высоким содержанием калия в крови – у них при этом может возникнуть сердечная аритмия.Кроме того, его употребление способно повысить нагрузку на печень.«Арбуз – это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при заболеваниях органа», - посоветовала врач.Мельникова обратила внимание на то, что арбуз также содержит в себе много глюкозы, которая быстро усваивается организмом. Как следствие, в крови человека происходит быстрое повышение сахара, влекущее за собой усиленный выброс инсулина. Подобное изменение в состоянии организма чревато активизацией жироотложения, что особенно опасно при уже имеющейся избыточной массе тела, предиабете и сахарном диабете.Врач добавила, что при поедании арбуза возникает риск попадания в организм удобрений, использовавшихся для подкормки бахчевых во время их роста.«Чтобы плод быстро набрал массу и созрел, его подкармливают, в основном, азотными удобрениями — нитратами, которые сами по себе малотоксичны. Но, попадая в микрофлору желудочно-кишечного тракта, они преобразуются во вредные нитриты, нарушающие транспортную функцию крови, что впоследствии может привести к гипоксии и недостатку кислорода в тканях», - предостерегла эксперт.

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