Раскрыты помогающие похудеть после 40 лет продукты

Улучшить обмен веществ и держать фигуру в тонусе после 40 лет помогут ряд продуктов. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.Он отметил, что ускорение метаболизма зависит не только от продуктов, которые ест человек.«Это работа всего организма. Еда и напитки могут только повлиять на механизмы, которые поддерживают метаболизм, а ускорять его напрямую они не могут», — рассказал специалист.По словам диетолога, на скорость обмена веществ могут повлиять какао, гранат и рыба.

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