«Не больше 30 граммов за день»: диетолог Павлюк предупредила о вреде сыра

Врач-диетолог Наталья Павлюк: употребление сыра в некоторых случаях наносит организму вред.Сыр – один из самых любимых продуктов питания у россиян, но наши сограждане им часто злоупотребляют, об этом диетолог Павлюк сообщила в беседе. Медик предупредила, что его употребление в большом количестве сопряжено с риском навредить организму (в частности, навредить сердечно-сосудистой системе).«Сыр бывает разный, он отличается по калорийности и количеству соли. И вреден он тем, что в нем много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении вредны нашему здоровью», - предупредила диетолог.Павлюк подчеркнула, что нормальным количеством сыра, съедаемого за день, является порция не больше 30 граммом, нежирного сыра – не больше 50 граммов.Кому лучше отказаться от сыра совсем. Медик пояснила, что у многих людей сегодня имеется аллергией на белок коровьего молока – им употреблять сыр нельзя.«Человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула или даже долгосрочные повреждения», - рассказала Павлюк.

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