Ученые рассказали, как предотвратить деменцию
Кроме того, исследование выявило, что получение новых знаний и удовольствия также играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья. Участники эксперимента, которым вводили инъекции дофамина, продемонстрировали заметное улучшение: уровень фермента, отвечающего за разрушение патогенного белка бета-амилоида, значительно возрос. Всего через несколько недель после процедуры у пациентов наблюдались улучшения памяти и общего состояния.
Эти результаты подчеркивают важность комплексного подхода к сохранению здоровья мозга и вдохновляют на активное участие в жизни. Учёные призывают людей уделять внимание своим увлечениям и стремиться к новым знаниям, чтобы не только продлить жизнь, но и сделать её более насыщенной и радостной.
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