«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака
Диетолог Семирядов заявил, что ни один продукт питания ни лечит рак и не защищает от его возникновения на 100%. В то же время врач отметил, что некоторые продукты потенциально могут помогать предотвращать развитие процессов, ведущих к онкологическим заболеваниям.
«Противораковый эффект продуктов связан с высоким содержанием антиоксидантов. Они защищают клетки и их ДНК от повреждений – такая внутриклеточная защита позволяет клеткам делиться правильно и снижает риск онкологии», - эти доводы специалиста приводит «КП».
Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака:
Брокколи;
Морковь;
Фасоль;
Ягоды;
Орехи;
Оливковое масло;
Куркума;
Цитрусовые;
Чеснок;
Жирная рыба;
Зеленый чай;
Врач подчеркнул, что соблюдение принципов здорового питания и здоровый образ жизни серьезно усиливает профилактику любых болезней. Но также важно проходить профилактические обследования и соблюдать рекомендации врачей.
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