«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака

Врач-диетолог Дмитрий Семирядов назвал продукты, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут быть очень эффективными в деле снижения риска развития рака.Диетолог Семирядов заявил, что ни один продукт питания ни лечит рак и не защищает от его возникновения на 100%. В то же время врач отметил, что некоторые продукты потенциально могут помогать предотвращать развитие процессов, ведущих к онкологическим заболеваниям.«Противораковый эффект продуктов связан с высоким содержанием антиоксидантов. Они защищают клетки и их ДНК от повреждений – такая внутриклеточная защита позволяет клеткам делиться правильно и снижает риск онкологии», - эти доводы специалиста приводит «КП».Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака:Брокколи;Морковь;Фасоль;Ягоды;Орехи;Оливковое масло;Куркума;Цитрусовые;Чеснок;Жирная рыба;Зеленый чай;Врач подчеркнул, что соблюдение принципов здорового питания и здоровый образ жизни серьезно усиливает профилактику любых болезней. Но также важно проходить профилактические обследования и соблюдать рекомендации врачей.

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