«Яблоко», «груша» или «песочные часы»: как по типу фигуры определить риски заболеваний

Некоторые женщины обладают пышными бедрами и грудью в сочетании с узкой талией, другие — миниатюрным верхом с массивным низом, третьи — проблемой с отложениями жира на талии. Как по типу фигуры понять, каких болезней опасаться в будущем, объяснила эксперт.По телосложению и особенностям фигуры, распределению жировых отложений и развитию мышечной массы всех женщин можно разделить на определенные типы. Подобные особенности важны не только при подборе одежды и коррекции форм в спортзале, но и при оценке общего состояния здоровья, прогнозах на будущее и для профилактики возможных патологий. О том, как тип женской фигуры влияет на здоровье, «Доктору Питеру» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Три типа фигурыВ обиходе широко распространены такие названия женских фигур, как «яблоко», «груша», «песочные часы». У каждого из этих типов телосложения есть свои характерные черты. У женщин-«яблок» большая часть жировой массы сосредоточена в области живота, у «груш» — на бедрах и ногах, а вот плечи и грудь при этом небольшие. Женщинам — «песочным часам», как принято считать, повезло больше: у них достаточно тонкая талия, а грудь и бедра выраженные.Что влияет на тип телосложенияОтчасти тип фигуры определяется генетически, с определенными особенностями телосложения мы рождаемся. Рост и развитие скелета записаны в генах, переданных от родителей. Можно примерно оценить, какие варианты возможны, посмотрев на своих близких родных. Однако свою лепту, и немалую, вносит образ жизни. Нерациональное питание, вредные привычки, низкая физическая активность — все эти факторы могут привести к тому, что лишний вес начнет откладываться в нежелательных местах, например на боках и животе.Вариантов классификации многоКлассификаций типов телосложения великое множество. Но чаще всего на практике применяют концепцию, разработанную еще в середине прошлого века. Согласно ей, есть три основные конституции тела:эктоморф;эндоморф;мезоморф.«Стоит отметить, что эту классификацию можно использовать по отношению и к женщинам, и к мужчинам», — говорит врач.Особенности фигуры каждого типаЭктоморфы (или астеники) отличаются узкими плечами, грудью и бедрами, длинными руками. У таких людей обмен веществ несколько ускорен, поэтому им довольно трудно набирать массу — мышечную или жировую.У мезоморфов (нормостеников) фигура пропорциональная и выглядит атлетичной. Жировая и мышечная масса равномерно распределены по телу.А вот эндоморфы (гиперстеники) больше остальных типов склонны к полноте. У них зачастую небольшой рост, а бедра могут быть шире, чем плечи.Особенности здоровья каждого типаС медицинской точки зрения у каждого типа телосложения есть свои особенности. Так, эндоморфы склонны к ожирению и связанным с ним заболеваниям, таким как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, артериальная гипертензия). Еще у эндоморфов могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом — это связано с высокой нагрузкой на суставы.Эктоморфы могут столкнуться с дефицитом массы тела, пониженным артериальным давлением, остеопорозом (он может развиться из-за нехватки мышечной массы).«Больше всего повезло мезоморфам. У них, как правило, нет проблем с сердцем и сосудами, костями и суставами, в норме артериальное давление», — объясняет Александра Филёва.Тип телосложения — это основаЗная свой тип телосложения, примерно можно понимать, какие проблемы возможны со здоровьем, чтобы заранее их предупреждать. Но, безусловно, определенный тип телосложения — это вовсе не гарантия того, что заболевания обязательно разовьются или не разовьются. Неправильный образ жизни может спутать все карты и привести к ожирению или, например, к остеопорозу у человека, изначально не склонного к таким болезням.Поэтому, независимо от типа телосложения, крайне важно следить за питанием: употреблять больше свежих фруктов и овощей, обязательно включить в рацион достаточное количество белка, продуктов, богатых витаминами и минералами, поддерживать питьевой баланс, спать не менее 8 часов в сутки и по возможности избегать стрессов и переутомлений. Также стоит поддерживать физическую активность. Все эти правила помогут сохранить здоровье и красивую фигуру независимо от данного природой типа телосложения.

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