Названы смертельно опасные популярные антибиотики

Ученые обозначили, каких два антибиотика имеют опасные для жизни побочные эффекты. Они проанализировали данные более 100 тысяч канадцев старше 66 лет.Исследование показало, что цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызывать кожную сыпь, которая, в свою очередь, существенно повышает риск развития сепсиса.Уточняется, что привел к гибели пяти процентов пациентов из эксперимента. Высыпания могут проявиться сразу или через какое-то время. Они обычно проявляются красными чешуйчатыми пятнами.Цефалоспорины используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Сульфаниламиды – для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи.По словам исследователей, такие результаты не означают полный отказ от антибиотиков, но перед их приемом следует проконсультироваться с врачом

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