Врач Радж рассказал, бананы какого цвета помогают похудеть

Оказывается, и на бананах можно сбросить вес. Главное, правильно выбрать фрукт: цвет кожуры сильно влияет на его калорийность.Считается, что худеющим есть бананы нельзя. Этот фрукт очень калорийный: один спелый банан содержит 12-16 г сахара. Однако даже с бананами в рационе можно похудеть. Главное — выбирать фрукты определенного цвета.Доктор Каран Радж из Университета Сандерленда советует есть зеленые бананы. Во-первых, они содержат меньше калорий. А во-вторых, недозрелые бананы улучшают пищеварение. Впрочем, если проблем с весом нет, отказываться от спелых фруктов тоже не стоит.«Спелые и неспелые бананы по-разному полезны для здоровья. На самом деле в бананах 80-90% углеводов приходится на крахмал. В недозрелом или зеленом банане содержится больше резистентного крахмала — формы углеводов, действующих, как клетчатка. Это пребиотик, который любят употреблять полезные бактерии вашего кишечника», — рассказывает на своем канале хирург общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании.Резистентный, он же устойчивый, крахмал не переваривается и не всасывается в желудке или тонком кишечнике. В неизменном виде он попадает в толстый кишечник, где уже и расщепляется под действием полезных микроорганизмов. А когда хорошие бактерии накормлены, налаживается пищеварение, уходят проблемы со стулом, снижается вес.Кстати, забота о микрофлоре кишечника — это еще и профилактика рака толстой кишки, а также более низкий уровень холестерина. И в этом деле недозрелые бананы — большие помощники.По словам доктора Раджа, чем зеленее банан, тем ниже его гликемический индекс. А это значит, что организму требуется больше времени, чтобы расщепить его до глюкозы. Таким образом, людям с сахарным диабетом предпочтительнее есть недоспелые бананы.«С другой стороны, чем более желтый или спелый банан, тем легче он усваивается, потому что со временем больше крахмала превращается в простые углеводы, — говорит доктор Радж.Кроме того, в созревших бананах, которые уже начинают покрываться коричневыми пятнышками, выше содержание антиоксидантов. Это связано с тем, что постепенно разрушается пигмент хлорофилл».Добавим также, что банан является отличным источником калия: фрукт среднего размера обеспечивает 10% суточной нормы этого минерала. А калий, в свою очередь, поддерживает здоровье сердца и жизненно важен для контроля артериального давления.«Чем дольше бананы хранятся, чем дольше находятся в пути, тем больше витаминов они теряют, особенно если во время транспортировки не соблюдается температурный режим или плоды подвергаются стрессу, например избыточным вибрациям», — говорит эксперт Ирина Лялина.Крайне чувствительны к свету и температуре витамины С и Е. Поэтому при вирусных заболеваниях лучше есть зеленые бананы. Однако концентрация витамина B6 (пиридоксина), наоборот, увеличивается по мере созревания фрукта».

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