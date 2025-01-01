Nature EJCR: регулярное употребление пажитника снижает уровень сахара на 25%.

Ученые обнаружили, что пажитник может стать эффективным инструментом в борьбе с диабетом, болезнью, все больше и больше тревожащим системы здравоохранения по всему миру. Итоги научной работы, опубликованные на портале Nature EJCR, показывает, что приправа уменьшает содержание сахара в крови.Пажитник, известный своими полезными свойствами на протяжении веков, теперь рассматривается как потенциальное средство для предотвращения и лечения диабета. В ходе исследования ученые доказали, что регулярное употребление этой пряности может снизить уровень сахара натощак на 25%.В эксперименте, длившемся восемь недель, принимали участие пациенты с диабетом, которым ежедневно давали десять грамм перемолотых семян пажитника. Их либо смешивали с йогуртом, либо вымачивали в горячей воде. Результаты показали, что у тех, кто употреблял семена пажитника, вымоченные в горячей воде, уровень сахара натощак снизился на 25%, триглицеридов — на 30%, а уровень холестерина ЛПНП — на 30,6%. Важно отметить, что у тех, кто смешивал семена с йогуртом, таких значительных изменений не наблюдалось.Эти результаты объясняются высоким содержанием растворимой клетчатки в пажитнике, которая замедляет поглощение углеводов и помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, у пациентов, принимавших пажитник, снизился уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов, что также является важным фактором для предотвращения осложнений диабета.Таким образом, пажитник может стать ценным дополнением к рациону для тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови и улучшить свое здоровье.

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