Смерть родных ускоряет старение людей на клеточном уровне

Американские биологи выяснили в ходе длительных наблюдений за жизнью большого числа жителей США, что смерть членов семьи и других близких людей значительным образом ускоряет старение организма человека на клеточном уровне, что проявляется в переменах в структуре эпигенетических меток в структуре их ДНК. Об этом сообщила пресс-служба Колумбийского университета."Очень небольшое число исследований посвящено изучению того, как потеря близких влияет на эти биомаркеры. Проведенные нами наблюдения указали на то, что гибель близких людей значимым образом ускорила старение участников наших опытов на клеточном уровне, причем это было характерно для всех возрастных категорий, начиная с детства и заканчивая взрослыми годами жизни", - заявила профессор Колумбийского университета Эллисон Айелло, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Ученые пришли к такому выводу в ходе длительных наблюдений за жизнью свыше 20 тыс. жителей США, которые на момент начала опытов, в 1994-1995 годах, были подростками в возрасте от 12 до 19 лет. В последующие десятилетия ученые периодически проводили опросы среди добровольцев, а также всесторонне изучали состояние их здоровья и собирали пробы крови, ДНК и других биоматериалов для последующего анализа.За это время значительная часть участников наблюдений, около 40% из них, потеряли одного из родителей или же других родственников и близких. Это дало исследователям возможность всесторонне изучить то, как подобная форма стресса повлияла на ключевые биомаркеры старения, в том числе эпигенетические метки в структуре их молекул ДНК. Для этого ученые разбили добровольцев на несколько возрастных категорий в зависимости от того, когда они потеряли близких людей, и сопоставили скорость клеточного старения у всех добровольцев в этих группах.Проведенные исследователями расчеты показали, что потеря близких людей ускорила клеточное старение и заметным образом повлияла на число меток на поверхности "обертки" их молекул ДНК, что было особенно выражено среди добровольцев, потерявших двух родителей или других близких людей. При этом ученые зафиксировали схожие сдвиги в скорости старения и в значении биологического возраста в тех случаях, когда участники наблюдений теряли близких как в детские годы, так и в 30-40-летнем возрасте.Как надеются исследователи, последующие наблюдения за здоровьем людей, переживших подобные потери, помогут им понять, как именно этот тип эмоциональных переживаний и стресса ускоряет старение человека на клеточном уровне. Понимание этого позволит создать подходы, защищающие организм людей от последствий преждевременной гибели их близких и родных, подытожили ученые.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки