JE: серьезная потеря зубов связана с риском смертельного заболевания сердца

Исследование показало, что потеря нескольких зубов, что может произойти в пожилом возрасте, связана с повышенным риском смерти от болезней сердца, инсульта и других фатальных сердечных заболеваний.Предшествующие исследования указывали на связь между отсутствием одного или нескольких зубов и более высоким риском сердечных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний в более широком смысле.Плохое состояние полости рта также является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — группы состояний, поражающих сердце и кровеносные сосуды, которые в совокупности являются основной причиной смерти во всем мире.Это может показаться странным, но вполне вероятно, что потеря зубов или плохая гигиена полости рта могут позволить надоедливым патогенам проникнуть в десны, вызывая инфекции, которые просачиваются в кровоток и вызывают воспаление, которое может повлиять на сердце.Однако существует множество других факторов, влияющих на здоровье сердца и риск сердечно-сосудистых заболеваний: от курения и физических упражнений до диабета, уровня холестерина и артериального давления.Это затруднило для исследователей установление того, существует ли на самом деле причинно-следственная связь между потерей зубов и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые исследования предполагают, что нет — связь между потерей зубов и сердечно-сосудистыми заболеваниями исчезла после того, как курение было учтено в анализе 2018 года — тогда как другие предоставили доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь .В попытке прояснить некоторые из этих противоречий новый анализ сосредоточился на тяжелой потере зубов, объединив данные из 12 опубликованных исследований, каждое из которых отслеживало исходы заболеваний полости рта и сердечно-сосудистых заболеваний в течение периода от 3 до 49 лет.«Наши результаты ясно показывают, что потеря зубов — это не просто стоматологическая проблема, но и важный фактор риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Анита Аминошариа из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо.Анализ показал, что у людей, потерявших все или большую часть зубов, риск смерти от сердечных заболеваний на 66 процентов выше, чем у тех, кто потерял лишь несколько зубов или вообще не потерял ни одного.Эта связь гораздо сильнее различалась в пяти исследованиях, в которых участвовали люди, у которых осталось менее 10 зубов, чем в семи исследованиях, в которых участвовали люди, у которых не осталось зубов для жевания.Однако повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний сохранился, что было заметно среди людей, потерявших около 22 и более зубов.Все 12 исследований, включенных в анализ, были скорректированы с учетом возраста и статуса курения, а в 10 из них рассматривалось не менее пяти критических сопутствующих факторов, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний.Когда исследователи проверили, влияют ли эти факторы на их результаты, повышенный риск сохранился, «подтверждая влияние серьезной потери зубов на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», пишут Аминошариа и его коллеги в своей опубликованной статье.Хотя этот анализ наблюдательных исследований может указывать только на связи, а не на прямые причины, он предполагает, что глобальное бремя сердечно-сосудистых заболеваний можно частично решить за счет улучшения здоровья полости рта.Это может включать обеспечение лучшего доступа к здоровой пище (вместо сладкой, обработанной, которая вызывает кариес) и доступной стоматологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода и среди пожилого населения.В 2019 году треть смертей в мире была вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт, инсульт, закупорку артерий и сердечную недостаточность.«Таким образом, сохранение зубов и поддержание оптимального здоровья полости рта нельзя недооценивать», — заключают Аминошариа и его коллеги.

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