«Мужчины после 40 лет и люди с ожирением»: врач Смирнова ответила, кто склонен к тромбозу

Врач-флеболог Елена Смирнова назвала мужчин после 40 лет в числе тех, кто находится в группе риска возникновения тромбов.Врач Смирнова рассказала, что тромбоз чаще всего развивается по трем причинам – это излишне густая кровь, которая становится склонной к свертыванию, а также повреждения стенок вен и недостаточно активное кровообращение (медленный кровоток). Специалист отметила, что некоторые люди становятся в большей степени подверженными данным нарушениям.О том, кто именно склонен к тромбозу, врач Смирнова ответила:Мужчины после 40 лет;Беременные или недавно родившие женщины;Пациенты с онкозаболеваниями;Люди с ожирением;Женщины, принимающие гормональные контрацептивы.Специалист обратила внимание на то, что в некоторых случаях выявленный у человека тромбоз является указанием на имеющуюся злокачественную опухоль.Также Смирнова прокомментировала вероятность появления тромбов под влиянием наследственного фактора. Врач сообщила, что наследственность может влиять на развитие варикоза, одним из последствий которого является тромбоз поверхностных вен.«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины – около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%", - уточнила медик.

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