Врач назвала две привычки, стопорящие развитие диабета

Правильное питание и регулярные физические нагрузки способны предотвратить развитие диабета второго типа, написала в Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она сослалась на результаты проведенного в Финляндии эксперимента, в котором участвовала тысяча мужчин от 50 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы в крови.По словам Павловой, часть добровольцев значительно улучшила рацион, включив в него качественные жиры, пищевые волокна, овощи и фрукты. Кроме того, мужчины начали больше заниматься спортом. Это позволило испытуемым значительно снизить риск заболевания диабетом второго типа."В итоге среди добровольцев из здоровой группы было заметно меньше тех, кто в итоге заболел диабетом второго типа (по сравнению с контрольной группой). Генетический риск роли не играл", — добавила эндокринолог.Павлова отметила, что наследственная предрасположенность к диабету не является абсолютной гарантией того, что человек получит это заболевание. Она призвала не забывать принимать профилактические меры, чтобы сохранить здоровье.

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