Врач назвала две привычки, стопорящие развитие диабета
По словам Павловой, часть добровольцев значительно улучшила рацион, включив в него качественные жиры, пищевые волокна, овощи и фрукты. Кроме того, мужчины начали больше заниматься спортом. Это позволило испытуемым значительно снизить риск заболевания диабетом второго типа.
"В итоге среди добровольцев из здоровой группы было заметно меньше тех, кто в итоге заболел диабетом второго типа (по сравнению с контрольной группой). Генетический риск роли не играл", — добавила эндокринолог.
Павлова отметила, что наследственная предрасположенность к диабету не является абсолютной гарантией того, что человек получит это заболевание. Она призвала не забывать принимать профилактические меры, чтобы сохранить здоровье.
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