«Обладает противораковым действием»: диетолог Галкина посоветовала есть свекольную ботву
Диетолог Галкина обратила внимание россиян на пользу такой разновидности зелени как свекольная ботва. Медик констатировала, что листья свеклы обладают противораковым действием. Этот эффект обеспечивается содержанием в них специфических веществ, которые также присутствуют и в корнеплодах.
«Своими противоопухолевыми свойствами этот овощ обязан бетаину (аминокислота) и бетацианину (красный пигмент). Эти вещества способны разрушать раковые клетки», - рассказала специалист
Галкина добавила, что свекла также насыщена магнием. Данный микроэлемент эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей.
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