«Обладает противораковым действием»: диетолог Галкина посоветовала есть свекольную ботву

Диетолог Оксана Галкина объяснила, почему полезно употреблять в пищу свекольную ботву.

Диетолог Галкина обратила внимание россиян на пользу такой разновидности зелени как свекольная ботва. Медик констатировала, что листья свеклы обладают противораковым действием. Этот эффект обеспечивается содержанием в них специфических веществ, которые также присутствуют и в корнеплодах.

«Своими противоопухолевыми свойствами этот овощ обязан бетаину (аминокислота) и бетацианину (красный пигмент). Эти вещества способны разрушать раковые клетки», - рассказала специалист

Галкина добавила, что свекла также насыщена магнием. Данный микроэлемент эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей.

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