«Обладает противораковым действием»: диетолог Галкина посоветовала есть свекольную ботву

Диетолог Оксана Галкина объяснила, почему полезно употреблять в пищу свекольную ботву.Диетолог Галкина обратила внимание россиян на пользу такой разновидности зелени как свекольная ботва. Медик констатировала, что листья свеклы обладают противораковым действием. Этот эффект обеспечивается содержанием в них специфических веществ, которые также присутствуют и в корнеплодах.«Своими противоопухолевыми свойствами этот овощ обязан бетаину (аминокислота) и бетацианину (красный пигмент). Эти вещества способны разрушать раковые клетки», - рассказала специалистГалкина добавила, что свекла также насыщена магнием. Данный микроэлемент эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей.

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