Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

Женщина из американского штата Техас отметила столетний юбилей и рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста.На день рождения Женевьевы Нахеры собрались ее друзья и четыре поколения родственников. Долгожительница, которой исполнилось 100 лет, праздновала юбилей в тиаре и жемчужных бусах.Женщина охотно раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, нужно не напрягаться и доверить свою судьбу Богу.«И не спите днем, — посоветовала она. — А ем я все подряд и пью все что угодно. Дайте мне пиво хоть сейчас, и я его выпью!»Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

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