Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
На день рождения Женевьевы Нахеры собрались ее друзья и четыре поколения родственников. Долгожительница, которой исполнилось 100 лет, праздновала юбилей в тиаре и жемчужных бусах.
Женщина охотно раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, нужно не напрягаться и доверить свою судьбу Богу.
«И не спите днем, — посоветовала она. — А ем я все подряд и пью все что угодно. Дайте мне пиво хоть сейчас, и я его выпью!»
Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий